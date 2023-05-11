«Для борьбы с фашизмом»: в Совфеде объяснили, зачем России нужна идеология Сенатор Ковитиди заявила, что России необходима антифашистская идеология

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

России необходима общая идея, которая учитывала бы многонациональный состав РФ, заявила NEWS.ru сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. По ее словам, страна ведет борьбу с фашизмом, поэтому ей необходима идеология, учитывающая все вызовы и угрозы.

Сегодня Россия борется с фашизмом, а фашизм — это тоже идеология, поэтому для того, чтобы противостоять идеологии фашизма, у нас должна быть своя единая национальная идеология, которая не должна никого пугать, — заявила Ковитиди.

Ранее сообщалось, что Верховная рада Украины легализовала придуманный в стране термин «рашизм» и назвала его государственной идеологией России. По мнению депутатов Рады, для «рашизма» свойственны культ силы, милитаризм, самовозвеличивание россиян и иные аспекты. За соответствующее постановление проголосовал 281 народный депутат. После принятия заявление планируют передать в ООН и другие международные организации.

В августе прошлого года Министерство образования Украины внесло изменения в школьную программу по истории. В украинских учебниках СССР стали называть государством имперского типа. Кроме того, в рамках образовательного курса использовались термины «рашизм» и «русский мир».