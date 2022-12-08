Дипломат Гаврилов: НАТО знало о планах Киева атаковать аэродромы в России

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В НАТО знали о том, что Киев готовится атаковать российские военные аэродромы Дягилево и Энгельс, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Выступая на пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности, он отметил, что РФ дала на этот шаг решительный ответ в виде массированного удара по объектам энергетики и оборонного комплекса Украины.

НАТО была в курсе подготовки последних украинских атак на российские военные аэродромы. Мы дали на них незамедлительный ответ массированным ударом по системе военного управления, объектам оборонного комплекса и связанным с ними объектам энергетики Украины, — сказал Гаврилов.

Дипломат подчеркнул, что ни у кого не должно быть сомнений, что в случае продолжения актов «украинского терроризма» так будет каждый раз.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не помогал Киеву наносить удары по России. Он подчеркнул, что США не поощряют Украину к атакам по территории РФ.

Утром 5 декабря рязанский и саратовский аэродромы Дягилево и Энгельс подверглись ударам реактивных беспилотников. Минобороны РФ сообщило, что в результате обстрела погибли трое военнослужащих, еще четверо пострадали. По данным российской стороны, Украина использовала для атаки БПЛА советского производства. Дроны были перехвачены средствами ПВО.