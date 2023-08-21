В ГД предложили выплачивать детям-инвалидам погибших бойцов СВО две пенсии Депутат ГД Нилов: дети-инвалиды погибших бойцов должны получать две пенсии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Детям-инвалидам, потерявшим кормильца, который участвовал в специальной военной операции (СВО), необходимо гарантировать две пенсии — с таким предложением выступил глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов. Соответствующий законопроект депутат направил на заключение в правительство. В разговоре с «Парламентской газетой» он подчеркнул, что несправедливо платить детям-инвалидам только одну пенсию, наиболее выгодную по размеру. Сейчас получать две выплаты одновременно могут только несколько категорий льготников, например участники Великой Отечественной войны, инвалиды из-за военной травмы, нетрудоспособные члены семей чернобыльцев, члены семей погибших космонавтов.

Представляется, что дети-инвалиды и инвалиды с детства, кормилец которых погиб или умер в связи с участием в СВО, также должны иметь право на аналогичную льготу, принимая во внимание особую нуждаемость таких детей в социальной поддержке государства, — пояснил парламентарий.

Нилов уточнил, что назначение второй пенсии по потере кормильца должно частично решить проблему затрат на дополнительный уход. В пояснительной записке к законопроекту уточняется, что его целью является возмещение государством части содержания, которое обеспечивал кормилец. Авторы инициативы рассчитывают, что она будет рассмотрена в осеннюю сессию. В таком случае закон сможет вступить в силу с 1 января 2024 года.

Зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко ранее предложила создать раздел с информацией о льготах для участников СВО на Госуслугах. По ее словам, это позволит упростить получение выплат.