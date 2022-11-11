Депутаты предложили отрегулировать порядок обращения с жидкими отоходами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутаты Госсовета Татарстана подготовили обращение на имя спикера Госдумы Вячеслава Володина с предложением разобраться с проблемой жидких бытовых отходов, сообщает «Парламентская газета». Парламентарии отметили, что порядок обращения с ними в домохозяйствах без канализации, которые оборудованы выгребными ямами или септиками, никак не регулируется законом, что создает опасность для экологии и здоровья россиян.

В частности, отсутствуют однозначное определение понятия «жидкие бытовые (коммунальные) отходы», разработанные и утвержденные методики по определению норм образования и накопления таких отходов не разработаны и отсутствуют методики определения состава жидких отходов, — пояснили депутаты.

Глава Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин рассказал о жалобах на сбросы в реки, которые поступают из многих регионов России. По его словам, решать их нужно именно на федеральном уровне.

По данным Росстата, в России только 65,4% жилищного фонда оборудовано центральной канализацией. Таким образом, доступа к ней не имеет около трети (34,6%) российских домохозяйств.

В Госдуму ранее внесли законопроект, который позволит расширить перечень работ по капремонту, добавив в него мероприятия по энергоэффективности. Автор инициативы зампред комитета Госдумы по ЖКХ Светлана Разворотнева рассказала, что умные датчики подачи тепла — это сложные и дорогие механизмы, поэтому устанавливать их нужно будет за счет средств из бюджета, а не собранных собственниками денег. Установка системы погодного регулирования позволяет экономить до 35% расхода тепловой энергии, при этом стоит около полумиллиона рублей, пишет издание.