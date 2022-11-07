Депутат Власов предложил массово проверять стоимость товаров по штрихкоду

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов написал письмо на имя главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в котором предложил массово ввести устройства проверки цен по штрихкоду. Парламентарий считает, что нововведение должно коснуться торговых точек, площадь которых составляет не менее 100 квадратных метров, передает RT со ссылкой на копию письма. По мнению Власова, ценники в торговых залах часто размещаются недобросовестно. И это приводит к массе трудностей, заметил депутат.

В этой связи прошу Вас рассмотреть вопрос о целесообразности введения обязательного размещения устройств проверки цен по штрихкодам в точках розничной торговли продовольственных и непродовольственных товаров, — написал парламентарий.

Власов уточнил, что устройства проверки используются в некоторых магазинах. Однако в большинстве торговых точек такие сканеры отсутствуют.

Ранее зарубежные пользователи YouTube удивились ценам в российском супермаркете после восьми месяцев пребывания страны под санкциями Запада. Среди них нашлись те, кто увидел в этом ошибки политиков: «Если бы мы избавились от политиков, которые хотят нас разделить, мир был бы намного лучше», «Санкции больше всего поражают жителей Европы, но коррумпированные власти танцуют под дудку их хозяев с Wall Street».