Депутат предложила компенсировать детям-сиротам траты на аренду жилья Депутат Хованская предложила компенсировать детям-сиротам траты на аренду жилья

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Детям-сиротам нужно компенсировать траты на аренду жилья, пока они не получат положенные им квартиры от государства, предложила председатель Комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Галина Хованская. Она напомнила, что в свое время такая мера позволила эффективно решить проблему с жилплощадью военнослужащих, передает «Парламентская газета».

Я предлагаю применить ту же схему, которую в свое время реализовали для военнослужащих. Когда были проблемы с тем, чтобы обеспечить им крышу над головой, решили компенсировать им​ средства за наем частного жилья. То же самое надо сделать для детей-сирот, пока они не получили квартиры, чтобы они не оказывались в подвалах и на вокзалах, — заявила Хованская.

Депутат уточнила, что планирует внести такую поправку в законопроект о регистрации детей-сирот, который Госдума приняла в первом чтении. По словам Хованской, депутаты также рассмотрели поправку, которая подразумевает запрет на вселение собственников, владеющих микродолями жилья. Она уточнила: нередко недобросовестные граждане шантажируют владельцев квартиры, угрожая подселить жильца, который специально будет создавать невыносимые условия.

Мы внесли такую инициативу, и она прошла первое чтение. Логика в том, что нельзя вселяться на жилплощадь, которая меньше нормы, которую определяют, когда ставят на учет людей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, — пояснила Хованская.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законопроект об упрощенной регистрации детей-сирот по адресу местной администрации стал наиболее важным среди рассмотренных нижней палатой в мае. По его словам, которые приводятся на сайте Госдумы, эта инициатива коснется около 200 тысяч детей-сирот, которые получат право на жилье после 18 лет.