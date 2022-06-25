Депутат Миронов призвал создать «Лигу славянских государств»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Миронов

По случаю празднования Дня дружбы и единения славян депутат Госдумы, лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил учредить международную «Лигу славянских государств» с едиными парламентом и правозащитной организацией, передает «Царьград». По мнению парламентария, в текущей геополитической ситуации для противостояния «марионеткам Запада» необходимо восстановить сотрудничество «братских славянских народов» в области культуры, искусства и образования. В качестве примера успешной реализации подобной инициативы Миронов привел «Лигу арабских государств», объединяющую 22 страны.

Предлагаю уже сейчас создать международную «Лигу славянских государств». Уже сегодня в лигу смогут войти многие государства, реально понимающие свою историю и судьбу. А в будущем, когда и другие народы воспрянут ото сна, мы примем и всех остальных. Такое объединение усилит наши страны и позволит решить все задачи, которые стоят перед нами в будущем, — заявил Миронов.

По мнению депутата, «славянский мир» — не просто объединение славянских народов с едиными историческими корнями и уважением к схожим культурам и традициям, но и «единство тех, кто готов противостоять диктату ряда американских и западноевропейских деятелей». По словам Миронова, «добрую половину» славянских стран десятилетиями «накачивали русофобией», чтобы «не допустить их близости с Россией».

В пример «марионеток Запада», которые «успешнее всего выполняют западный заказ», лидер «Справедливой России» привел премьера Польши Матеуша Моравецкого, власти Болгарии, присоединившиеся к «санкционной спирали», власти Черногории, закрывшие небо для главы МИД РФ Сергея Лаврова, а также киевские власти, которые «возвели русофобию в разряд государственной идеологии».

Уверен, что рано или поздно все эти марионетки Запада потеряют свое влияние и власть. Славянские народы осознают свою духовную и историческую общность с Россией. Мы к этому готовы, потому что, в отличие от Запада, своих не бросаем, — добавил Миронов.

Ранее бывший депутат парламента, глава болгарского национального движения «Русофилы» Николай Малинов в беседе NEWS.ru заявил, что София платит высокую цену за русофобскую позицию правительства Кирила Петкова, а также за «Македонский вопрос». Именно эти причины привели к отставке премьер-министра, считает политик.