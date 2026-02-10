Зимняя Олимпиада — 2026
Депутат Госдумы раскрыл размер своей пенсии

Депутат Гартунг: пенсия после индексации составляет 40 тыс. рублей

Депутат Госдумы от Челябинской области Валерий Гартунг признался, что его пенсия составляет 40 тыс. рублей. В разговоре с ЕАН он подчеркнул, что такая сумма стала выходить после индексации. Парламентарий уточнил, что был удивлен, так как забыл о проведенной индексации. До индексации, по его словам, пенсия составляла 37 тыс. рублей.

Кстати, мне тоже провели индексацию. Я сначала удивился. Обычно мне приходило 37 тыс. рублей, а в феврале 2025 года пришло 40 тыс., — рассказал Гартунг.

Депутат подчеркнул, что индексация затронула его как работающего пенсионера. По его словам, перерасчет пенсий был произведен еще для миллионов пенсионеров по всей стране.

Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что дефицит кадров в России и увеличение продолжительности жизни не станут причиной для нового повышения пенсионного возраста. По его мнению, сегодня основной резерв рынка труда — молодежь в возрасте от 18 до 27 лет.

