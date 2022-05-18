Депутат Госдумы предложил сделать Знамя Победы государственным флагом Депутат Госдумы Шеремет предложил сделать Знамя Победы государственным флагом

Военнослужащие парадных расчетов во время парада, посвященного 77-й годовщине победы в Великой Отечественной войне / Фото Артём Соболев/NEWS.ru

Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет предложил признать Знамя Победы новым государственным флагом России. По его словам, которые приводит РИА Новости, оно может считаться символом возрождающейся супердержавы.

Думаю, что настало время признать Знамя Победы нашим государственным флагом. Именно под ним сражались наши деды в Великой Отечественной войне, и под ним сегодня наша армия противостоит неонацистам, возродившимся на Украине, — сказал Шеремет.

Он добавил, что запрет флага в западных странах свидетельствует об их страхе, поскольку Знамя Победы напоминает им о величии России. При этом депутат не меньше гордится и бело-сине-красным триколором.

Ранее депутаты фракции КПРФ внесли в Госдуму законопроект, предлагающий вернуть России советский флаг в качестве государственного. В пояснительной записке уточняется, что принятие данного закона будет способствовать патриотическому воспитанию граждан, а также сохранит почитание и память о предках.

В документе также обозначено, что Знамя Победы было именно красного цвета, достижения СССР в науке, освоении космоса, медицине, культуре, спорте, техническом прогрессе, а также завоевание авторитета на международной арене состоялись также под красным знаменем. Кроме того, в КПРФ отметили, что красный фоновый цвет исторически присутствовал на стягах русских князей и царей.