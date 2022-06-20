Депутат ГД пообещал «серьезные меры» в ответ на ситуацию с Калининградом

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил NEWS.ru, что прекращение транзита некоторых товаров, следующих в Калининградскую область через Литву, является нарушением всех договоренностей, заключенных с европейскими странами, и вызовет серьезный резонанс. По его словам, обеспечение беспрепятственного сообщения России с Калининградом предъявлялось Литве при ее вступлении в ЕС.

Наши соседи могут даже не сомневаться, что мы подготовим серьезные ответные меры, и ответственность в наращивании эскалации останется целиком и полностью на их совести, — подчеркнул Чепа.

Он также отметил, что недавняя инициатива депутата Госдумы Евгения Федорова о денонсации договора о признании независимости Литвы представляет собой пиар-акцию. Сама же эта инициатива фактически ничего не несет.

Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил о прекращении Литвой транзита некоторых товаров, следующих в регион через её территорию. Соответствующее уведомление он получил от Литовских железных дорог. По словам губернатора, из-за запрета потребуется срочная поставка новых судов на паромную линию Усть-Луга — Балтийск. В то же время Россия может ограничить транзит литовских товаров в ответ на аналогичное решение Вильнюса, снизив доходы литовских железных дорог.

В Кремле действия Вильнюса назвали «беспрецедентным нарушением всего и вся». МИД России вызвал временную поверенную в делах Литвы Виргинию Умбрасене и выразил ей протест в связи с попыткой блокады региона. Москва предупредила дипломата об ответных действиях по защите национальных интересов РФ.