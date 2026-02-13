Депутат Дзюба захотел оставить Госдуму

Комиссия Госдумы по мандатным вопросам внесла проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата от «Единой России» Виктора Дзюбы, следует из электронной базы нижней палаты. Парламентарий, входящий в комитет по энергетике, решил сложить полномочия по собственному желанию. Рассмотреть вопрос планируется на ближайшем пленарном заседании 17 февраля.

Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной думы Дзюбы Виктора Викторовича, избранного по Тульскому одномандатному избирательному округу № 183 (Тульская область), 16 февраля 2026 года на основании его письменного заявления о сложении депутатских полномочий, — сказано в базе.

