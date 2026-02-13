Зимняя Олимпиада — 2026
13 февраля 2026 в 16:45

Депутат Дзюба захотел оставить Госдуму

В Госдуме рассмотрят проект о досрочном лишении мандата депутата Дзюбы

Комиссия Госдумы по мандатным вопросам внесла проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата от «Единой России» Виктора Дзюбы, следует из электронной базы нижней палаты. Парламентарий, входящий в комитет по энергетике, решил сложить полномочия по собственному желанию. Рассмотреть вопрос планируется на ближайшем пленарном заседании 17 февраля.

Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной думы Дзюбы Виктора Викторовича, избранного по Тульскому одномандатному избирательному округу № 183 (Тульская область), 16 февраля 2026 года на основании его письменного заявления о сложении депутатских полномочий, — сказано в базе.

Ранее бывший депутат Госдумы Анатолий Вороновский не признал вину по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере. На слушании в Мосгорсуде он заявил, что будет доказывать свою невиновность. Уголовное преследование началось после лишения его депутатской неприкосновенности, и в декабре 2025 года суд санкционировал его арест.

До этого в Краснодарском крае задержали регионального министра транспорта Алексея Переверзева, который фигурирует в антикоррупционном иске Генпрокуратуры к Вороновскому. Отмечалось, что чиновника подозревают в причастности к коррупционным преступлениям.

