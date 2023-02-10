Человек рассеянный: Медведев о прогрессирующей деменции старика Байдена Медведев: Байден может по рассеянности начать третью мировую войну

Фото: Yuri Gripas - Pool Via Cnp/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден намерен выдвигаться на второй срок, несмотря на прогрессирующую деменцию, заявил в Telegram-канале замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев. По его словам, о заболевании свидетельствует то, что глава Белого дома путает названия, имена и даты. Он теряется в собственном офисе, а также хранит секретные документы в гараже своего дома.

Безусловно, прогрессирующая деменция — не помеха для того, чтобы снова избраться президентом США, — иронично заявил Медведев.

По его словам, американский президент потратил более $100 млрд на неизвестную рядовым американцам и разваливающуюся страну. Кроме того, Байден сваливает все экономические проблемы США на происки России и может «по рассеянности» начать третью мировую войну, добавил Медведев.

Ранее американист Малек Дудаков отметил, что победу на предстоящих выборах президента США может одержать Дональд Трамп. По его словам, на ход предвыборной гонки сильно повлияют секретные документы, которые обнаружили в доме Байдена.

Дудаков добавил, что оппоненты будут усиливать давление на нынешнего президента США с целью не допустить его на второй срок. К тому же конкуренты Байдена еще не приступали к подготовке предвыборных кампаний, что дает все шансы Трампу вновь занять президентское кресло.