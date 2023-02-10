Дату президентского послания рассекретили Путин может сменить политический галс, придав неожиданное движение государственному кораблю

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин во время выступления с ежегодным посланием к Федеральному собранию РФ

Итак, 21 февраля в Гостином Дворе Владимир Путин выступит, наконец, со своим ежегодным обращением к стране и миру.

Причем еще буквально накануне официальные источники утверждали, что послание состоится тогда, когда ситуация на театре проведения СВО прояснится. Видимо, теперь есть твердая надежда, что к 21 февраля многое станет ясно.

Между тем уже целый месяц общественность будоражили предположениями о разных оптимальных датах президентского послания. Как известно, президент не обратился к нации со своим стратегическим видением путей развития страны в прошлом году. И послание было перенесено на год нынешний, что, в принципе, не противоречит никаким конституционным нормам.

Но постоянные прогнозы по поводу времени его обращения со ссылкой то на неназванные, но очень авторитетные источники, то на конкретных депутатов, решивших напомнить просто о своем политическом существовании, во многом отражали напряженные ожидания, связанные даже не столько с продолжением СВО и конкретизацией ее целей. Больший интерес вызывает возможность понять и оценить репера развития в эпоху после завершения спецоперации. Надежда заглянуть за нынешний военный горизонт. Получить более конкретное представление о нашем образе будущего. Во всяком случае о том, как это видят в Кремле.

Теперь выбор даты ясен: Владимир Путин поделится своими мыслями с политическими элитами и всей страной накануне очередного Дня российской армии, ставшего заодно и главным мужским праздником, и в преддверии первой годовщины начала СВО.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Передвижение военной техники в Крыму

Немаловажным фактором в пользу выбора именно такого времени для обращения с посланием может стать необходимость перебить мировую информационную повестку, которая, как уже ясно, будет заполнена разными западными акциями солидарности с режимом киевской Украины. В такой ситуации нагнетания очередной массовой истерии четкое, с конкретными предложениями выступление Владимира Путина может резко изменить вектор мирового интереса.

Нам обещают, что к годовщине начала спецоперации Евросоюз введет новый, уже десятый пакет антироссийских санкций, который якобы лишит нашу страну порядка десяти миллиардов долларов экспортных доходов. И чем, видимо, наконец потрясет нашу экономику. И на фоне западных несбывающихся надежд крайне важно, если вместо больных фантазий и нападок на Россию как экзистенциальную угрозу Западу в мире услышат спокойный голос Москвы, не испытывающей ни страха, ни сомнений в собственной исторической правоте.

Впрочем, несколько последовательно вброшенных в информационное пространство потенциальных дат послания отражали заметное нетерпение и нашего социума, который уже превратил гадания относительно даты и основного содержания президентского послания в инструмент оживления нашей слегка увядшей на фоне активных военных действий внутриполитической повестки.

Потому с посланием связывают и начало широких кадровых перестановок, учитывая, что даже глава Счетной палаты РФ, несмотря на многие прогнозы, до сих пор не назначен. И подведение первых итогов мобилизационной перестройки всей системы госуправления, осуществляемой кабинетом Михаила Мишустина. И выстраивание новых отношений, прежде всего с крупным бизнесом, совершенствование системы государственно-частного партнерства.

К тому же всем известно, как Владимир Путин может вдруг сменить политический галс, придав совершенно неожиданное движение государственному кораблю.

Характерно, что уже 22 февраля в Лужниках может пройти массовый патриотический митинг. Иными словами, президент выступит с посланием перед начальственным кругом, а на следующий день приедет на митинг, обратившись напрямую к многотысячной аудитории и получив символическую поддержку общества. Как он это уже неоднократно делал. Возникнет тот самый политический синергетический эффект.