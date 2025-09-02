Дачникам грозит штраф за нарушение нового закона о садоводстве Депутат Чаплин: нарушение нового закона о садоводстве грозит наказанием по КоАП

Новый закон о садоводстве и огородничестве вводит строгие правила для владельцев участков, сообщил председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин в беседе с Lenta.ru. Его основными целями являются защита прав граждан, упорядочивание землепользования и предотвращение злоупотреблений.

Депутат разъяснил, что по новым нормам собственник не может продать или иным способом отчуждать земельный участок отдельно от находящихся на нем построек. Данная мера призвана предотвратить спекуляции землей, защитить интересы добросовестных владельцев и сохранить целостность имущественных комплексов.

Запрещается ведение гражданами садоводства на землях сельскохозяйственного назначения, являющихся сельскохозяйственными угодьями, а также на землях населенных пунктов в границах территориальных зон, в которых не допускается ведение гражданами садоводства. Аналогичные ограничения установлены и для огородничества, — сказал Чаплин.

Ответственность за нарушения будет определяться в соответствии с действующим земельным и градостроительным законодательством. Как указал депутат, несоблюдение новых требований, в частности, запрета на раздел участков или их отчуждение без построек, может повлечь административную ответственность, а в некоторых случаях — и признание сделок недействительными.

Ранее Никита Чаплин рассказал, что расширить дачный участок можно только с официальным согласованием и соблюдением установленных правил. Он подчеркнул, что «прирезать» землю в СНТ реально лишь в том случае, если она примыкает к существующему участку.