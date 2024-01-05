ЦИК зарегистрировала кандидатами в президенты России Слуцкого и Даванкова

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Леонид Слуцкий

Центризбирком РФ зарегистрировал в качестве кандидатов в президенты России лидера ЛДПР Леонида Слуцкого и вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова, сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее решение заседания комиссии. Обе кандидатуры были одобрены членами комиссии в единогласном порядке.

Руководствуясь статьей 39 федерального закона «О выборах президента РФ», ЦИК России предлагает проектом постановления зарегистрировать кандидатом на должность кандидата в президенты Российской Федерации Леонида Эдуардовича Слуцкого политической партии ЛДПР, — заявила член ЦИК Людмила Маркина, после чего озвученное предложение было принято в единогласном порядке.

Также рабочая группа зарегистрировала Даванкова, кандидатура которого была выдвинута партией «Новые люди». Решение о регистрации также было принято членами комиссии единогласно.

В избирательный штаб кандидата в президенты РФ Владимира Путина ранее поступили подписи из 19 российских регионов, в том числе из Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской и других областей.

Если подсчитать, то у нас, получается, еще 69 регионов будут привозить поочередно все собранные подписи. Это очередная партия, — рассказала пресс-секретарь штаба Александра Суворова.

Первая партия подписей в поддержку кандидатуры Путина поступила в его предвыборный штаб 30 декабря. По словам Суворовой, к тому момент по всей стране было собрано более 500 тысяч подписей в пользу действующего российского лидера.