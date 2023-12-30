Первую партию подписей в поддержку Путина доставили в его предвыборный штаб

Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»

Сбор подписей в поддержку выдвижения действующего президента России Владимира Путина для участия в выборах

Первая партия подписей в поддержку кандидата в президенты России Владимира Путина поступила в его предвыборный штаб, заявила РИА Новости пресс-секретарь штаба Александра Суворова. Волонтеры доставили документы из Московской области.

Сегодня в Центральный штаб привезли первую часть собранных подписей из Московской области. С 5 января и другие регионы начнут привозить сюда свои документы, — сказала она.

Суворова добавила, что, согласно последним данным из региональных штабов, по всей стране собрано более 500 тысяч подписей в поддержку кандидатуры Путина. Юристы в ближайшее время займутся проверкой необходимых документов. Пресс-секретарь добавила, что волонтеры во всех регионах страны продолжают работу по сбору подписей.

Действующий лидер страны подал документы о выдвижении своей кандидатуры на должность президента страны в Центральную избирательную комиссию РФ 18 декабря. Он примет участие в голосовании в качестве самовыдвиженца.

Ранее заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев сообщил, что о намерении участвовать в выборах президента России заявили более 30 человек. Он напомнил, что голосование пройдет с 15 по 17 марта 2024 года.