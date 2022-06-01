Стало известно, кому передали мандат Жириновского ЦИК передал мандат Жириновского кандидату из федерального списка ЛДПР

Владимир Жириновский / Фото Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

ЦИК РФ передал думский мандат умершего лидера ЛДПР Владимира Жириновского кандидату из федерального списка партии Андрею Свинцову, сообщает РИА Новости. Соответствующее постановление ЦИК принял на заседании 1 июня.

Предлагается передать вакантный мандат депутата ГД ФС РФ VIII созыва зарегистрированному кандидату Свинцову Андрею Николаевичу — первому номеру в региональной группе 41, — сказал член ЦИК Александр Курдюмов.

Ранее Свинцов был депутатом Государственной думы РФ VI и VII созывов и занимал должность заместителя председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи. После принятия постановления Свинцову будет направлена телеграмма с уведомлением о передаче ему депутатского мандата.

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский скончался на 76-м году жизни. Причиной смерти бессменного главы ЛДПР стало заражение «омикрон»-штаммом коронавируса. За его жизнь врачи боролись с 11 февраля. В ЛДПР предложили переименовать Луков переулок в Москве в честь Жириновского. Партия также намерена открыть там свой музей.