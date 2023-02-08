«Чтобы жизнь медом не казалась»: депутат Бессараб об альтернативной службе Депутат ГД Бессараб предложила скорректировать перечень профессий для альтернативной службы

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Перечень профессий для альтернативной службы необходимо скорректировать так, чтобы остались неприятные в общественном сознании и малооплачиваемые специальности, считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Депутат в разговоре с «Парламентской газетой» отметила, что такая мера необходима, чтобы убежденным пацифистам «жизнь медом не казалась».

Можно было бы убрать ряд специальностей вроде «артиста ансамбля песни и танца» и «художника-конструктора» и сосредоточиться только на общественно полезных и значимых. С другой стороны, хорошо, что убрали, например, курьера, стеклопротирщика и обувщика. Потому что эти рядовые профессии не являются в общественном сознании неприятными, — рассказала парламентарий.

По мнению Бессараб, в условиях специальной военной операции на Украине необходимо сделать военную службу полезной для Вооруженных сил России. Депутат предлагает в ближайшее время подойти к разработке новых условий для альтернативной службы.

С одной стороны, существует масса вакантных должностей, в том числе на оборонных предприятиях. С другой — мы понимаем, что Министерство труда формирует подобные списки на основе долгих и многоплановых исследований, — заключила парламентарий.

Любой военнообязанный может подать заявление о замене военной службы на гражданскую в случае, если пребывание в армии противоречит его убеждениям или вероисповеданию или если он относится к коренным малочисленным народам Севера, говорится в дополнении к Федеральному закону № 113 «Об альтернативной гражданской службе». В военкомате необходимо написать заявление с обоснованием своих требований, после чего комиссия примет решение. Длится такая служба 21 месяц.

В ноябре 2022 года стало известно, что проходящих альтернативную службу могут направить работать в зону СВО на гражданские специальности в случае объявления мобилизации. Также к ней допускаются люди с непогашенной судимостью за тяжкие преступления.