Член СПЧ Кабанов рассказал о разработке юридического термина «предатель»

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Кирилл Кабанов

Член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов в своем Telegram-канале сообщил, что разрабатывает юридический термин «предатель». По его словам, до принятия правовых норм предложения по наказаниям и ограничениям для предателей нарушают гражданские права.

<…> проявление предательства в любой форме должно быть наказано. Но решать эту задачу возможно только через закон. А на законодательном уровне необходимо начать с определения самого юридического понятия «предатель», — написал Кабанов.

Он добавил, что соответствующие поправки могут быть внесены в статью 275 УК РФ «Государственная измена».

В ближайшее время мы с коллегами по СПЧ планируем подготовить свою позицию по данной проблеме и обсудить ее с заинтересованными лицами/ведомствами, но прежде всего с законодателями, — написал член СПЧ.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Гусев выступил с предложением предупреждать зрителей о том, что в кино снимается «предатель». Юрист Александр Хаминский раскритиковал идею Гусева, так как подобные инициативы противоречат российским законам. Он напомнил, что привлечение к ответственности может быть осуществлено только в случае нарушения норм или обязательных требований, установленных федеральным законом.