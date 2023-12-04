Чиновников еще одного региона оставили без корпоративов перед Новым годом Глава Брянской области запретил чиновникам устраивать новогодние корпоративы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чиновники Брянской области не будут устраивать праздничные мероприятия в преддверии Нового года, заявил губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, которые передает Daily Storm, корпоративы не отмечались и раньше, когда были «хорошие времена».

У нас корпоративы не отмечали, когда были хорошие времена. А сейчас — тем более, — объяснил Богомаз.

Ранее о сохранении запрета региональным чиновникам устраивать новогодние корпоративы сообщили власти Калужской области. Во время заседания местного правительства губернатор Владислав Шапша напомнил, что проведение праздничных мероприятий в канун Нового года запретили еще в 2020 году в период пандемии коронавируса. По его словам, в настоящее время неуместно отменять введенные ограничения.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов ранее заявил, что масштабное празднование Нового года с корпоративами и салютами неэтично и некорректно на фоне продолжающейся спецоперации. По его словам, в населенных пунктах обязательно поставят елки, везде украсят улицы, однако массовых мероприятий проводиться не будет. Он уточнил, что утренники в школах и детских садах состоятся. Глава Крыма также призвал жителей отказаться от использования пиротехники в новогодние праздники.