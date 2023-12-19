«Чавкают, съедая все подряд»: Путин о политике США Путин: Россия не могла отдать США исконно российские земли

Фото: kremlin.ru/Артем Геодакян/ТАСС

Владимир Путин

РФ не могла отдать США «исконно российские» земли и наблюдать, как они «чавкают, съедая все подряд», заявил на коллегии Минобороны президент страны Владимир Путин. По его словам, в Вашингтоне понимали, что Москва не сможет остаться в стороне и поэтому подстроили все специально: и разрыв отношений РФ с Украиной, и с Европой.

Соединенные Штаты, решив свои задачи текущего плана, значит, оторвав, как они считают, Украину, разорвав отношения России с Европой, в этом плане они добились того, чего хотели, к сожалению. Просто мы по-другому себя вести уже не могли. Или нужно было сдать все и смотреть, как они чавкают, съедая все подряд? [Это] наша, исконно российская [территория]. Мы не могли так поступить, — сказал Путин.

Глава государства также обратил внимание, что США постоянно использую угрозу «нападения» России на страны НАТО. Однако, подчеркнул президент, Россия не имеет подобных планов, о них говорят исключительно в Белом доме. По словам Путина, Соединенные Штаты раскручивают тему угрозы со стороны РФ, потому что боятся утратить статус «хозяина» в Европе.

Их очень беспокоило сближение России с Европой. Они там должны быть хозяевами. Все время пугали: вот, злобная Россия вам угрожает, — добавил президент.

При этом, указал российский лидер, после государственного переворота на Украине западные страны стали вести себя «по беспределу» и вынудили Россию отвечать на их действия. Глава государства подчеркнул, что, несмотря на проводимую Западом политику, РФ продолжит отстаивать свои интересы.

Ранее Путин сообщил, что Россия не будет мешать решению территориальных споров по западной части Украины. По словам главы государства, история расставит все по своим местам, РФ в этом мешать не будет, но своих территорий не отдаст.