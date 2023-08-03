«Британский автор»: Захарова объяснила, как МУС выдал ордер на арест Путина Захарова заявила, что у сценария выдачи ордера Путина в МУС «британский автор»

Фото: МИД РФ

Мария Захарова

Сценарий, приведший к решению Международного уголовного суда (МУС) выдать ордер на арест президента РФ Владимира Путина, имеет британского автора, написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Решение МУС она также назвала политизированным и юридически ничтожным.

У этого сценария британский автор. И, судя по всему, начинающий, — констатировала Захарова.

В феврале 2023 года судья МУС из Конго был заменен на выпускника Оксфорда, напомнила дипломат. После этого у английского лобби появился перевес, однако этого не хватило — Британия жаждала получения абсолютного контроля над решениями суда, указала Захарова.

Поэтому в тот же день, 21 февраля, родного брата прокурора МУС Карима Хана, бывшего депутата британского парламента Имрана Хана, обвиненного в педофилии, выпускают из английской тюрьмы досрочно. Он провел там меньше половины срока, — напомнила дипломат.

Буквально на следующий день Карим Хан подал запрос на утверждение ордера. По словам Захаровой, за соответствующее решение прокурору пообещали освободить брата из тюрьмы. Позднее Лондон прозрачно намекнул МУС, что британские отчисления будут стоить ему определенных действий, из-за чего суд пошел на выдачу ордера.

МУСовские решения — целиком и полностью разыгранный дешевенький сценарий на британские деньги, — заключила Захарова.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что решения МУС абсолютно ничтожны для России. По его словам, Москва презирает эту инстанцию и желает ей скорейшей мучительной смерти.