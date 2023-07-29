«Желаем мучительной смерти»: Медведев об отношении России к МУС Медведев: Россия презирает МУС и желает ему мучительной смерти от собственного бессилия

Фото: kremlin.ru

Дмитрий Медведев

Решения Международного уголовного суда ничтожны для России, заявил в своем Telegram-канале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, Москва презирает данную инстанцию и желает ей скорейшей смерти. РФ не обязана сотрудничать с МУС и выполнять его решения, добавил он.

Наша страна не имеет никакого отношения к Римскому статуту МУС и не обязана с ним сотрудничать. Его решения для нас ничтожны до тех пор, пока мы добровольно не станем участником этой организации. А этого не произойдет никогда. Мы презираем МУС и желаем ему скорейшей и мучительной смерти от недееспособности и бессилия, — написал политик.

Так Медведев прокомментировал попытки судей МУС оправдать решение о выдаче ордера на арест президента РФ Владимира Путина. По его словам, в очередной раз суд наплевал на принципы международного права, согласно которым страны не обязаны сотрудничать с подобными инстанциями.

Доводы, которые используют гаагские судобюрократы, суть беспрецедентное злоупотребление выданным им в рамках Римского статута мандатом. Они задумали, судя по всему, переписать основные принципы международного права, — указал Медведев.

Среди упомянутых доводов МУС приводит два основных. Первый — право на осуществление любых подобных действий. По словам Медведева, с этим можно поспорить. Для этого правосубъектность МУС должна быть признана всеми странами мира, с чем у суда большие проблемы.

Также инстанция ссылается на то, что ее действия косвенно поддерживаются Совбезом ООН. Трое из пяти постоянных членов СБ не участвуют в МУС и не признают его юрисдикцию, отметил политик. В связи с этим все действия суда против России можно считать всего лишь забавами врагов страны, однако не стоит забывать, что они остаются «потенциально опасными игрищами», заключил Медведев.

Ранее МВД РФ объявило в розыск судью МУС, выдавшую ордер на арест Путина. Речь идет о подданной Японии Томоко Аканэ.