Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
17 июля 2025 в 19:10

Бойцы СВО смогут участвовать в программах «России — страны возможностей»

Путин поручил подготовить бойцов СВО к участию в «России — стране возможностей»

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Бойцам специальной военной операции на Украине необходимо предоставить возможность стать участниками проектов и программ автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей», соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Ответственные лица должны доложить о реализации распоряжения до 10 ноября, передает пресс-служба Кремля.

АНО «Россия — страна возможностей» совместно с ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации» разработать систему предконкурсной подготовки участников спецоперации к их последующему участию в проектах и программах, реализуемых АНО «Россия — страна возможностей», — сказано в сообщении.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что за период проведения специальной военной операции российские законодатели приняли свыше 140 нормативных актов, направленных на поддержку участников боевых действий и их семей. Он отметил, что среди последних инициатив, одобренных Госдумой, — освобождение бойцов СВО от уплаты государственной пошлины по определенным категориям судебных дел.

Прежде депутат Госдумы Ирина Яровая заявила, что в палату скоро внесут законопроект о социальной поддержке опекунов погибших на СВО бойцов. Парламентарий отметила на заседании президиума Совета законодателей, что меру поддержали в профильном ведомстве.

Россия
Владимир Путин
указы
участники СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин поручил ввести дополнительные меры поддержки для экспортеров ПО из РФ
Хинштейн сообщил о смерти еще одного военачальника, погибшего с Гудковым
Раскрыто, почему страны ЕС не хотят оплачивать американское оружие для ВСУ
С 1 августа для работающих пенсионеров проиндексируют пенсии
Боня перевела 2 миллиона рублей пострадавшим от ударов ВСУ семьям
Составлен список артистов, которые потеряли работу после начала СВО
Стало известно о задержании цыган, вымогавших выплаты у новобранцев СВО
В РФ могут ввести ограничения на средства коммуникации из стран-недругов
Дроны атакуют Воронеж, Москву, Казань: откуда ВСУ запускают БПЛА по РФ
Тима Белорусских приехал в Россию и взялся оскорблять русских
Внезапный отъезд посланника Трампа поставил Киев под угрозу
Соседские опарыши и порногимнастки-дебоширки с Украины: дикие ЧП за день
«Дикие гуси» из США и Британии обнаружены на одном из участков фронта
Три кошки из зоны СВО оказались в театре Куклачева
В России заочно арестовали адвоката-иноагента
Командир водрузивших в Берлине Знамя Победы стал Героем России посмертно
Матери ночевавшего на поле с картофелем мальчика озвучили приговор
Российский военкор раскрыл, к чему может привести удар НАТО по Калининграду
Летчик рассказал, как защитить Россию от атак украинских БПЛА
Готовлю вино из малины — удивляю гостей вкусом!
Дальше
Самое популярное
Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?
Общество

Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?

Цветет с июля по сентябрь и неприхотлив! Мохнатый многолетник красив годами
Общество

Цветет с июля по сентябрь и неприхотлив! Мохнатый многолетник красив годами

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Культура

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.