Бойцы СВО смогут участвовать в программах «России — страны возможностей» Путин поручил подготовить бойцов СВО к участию в «России — стране возможностей»

Бойцам специальной военной операции на Украине необходимо предоставить возможность стать участниками проектов и программ автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей», соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Ответственные лица должны доложить о реализации распоряжения до 10 ноября, передает пресс-служба Кремля.

АНО «Россия — страна возможностей» совместно с ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации» разработать систему предконкурсной подготовки участников спецоперации к их последующему участию в проектах и программах, реализуемых АНО «Россия — страна возможностей», — сказано в сообщении.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что за период проведения специальной военной операции российские законодатели приняли свыше 140 нормативных актов, направленных на поддержку участников боевых действий и их семей. Он отметил, что среди последних инициатив, одобренных Госдумой, — освобождение бойцов СВО от уплаты государственной пошлины по определенным категориям судебных дел.

Прежде депутат Госдумы Ирина Яровая заявила, что в палату скоро внесут законопроект о социальной поддержке опекунов погибших на СВО бойцов. Парламентарий отметила на заседании президиума Совета законодателей, что меру поддержали в профильном ведомстве.