Бастрыкин призвал лицензировать деятельность блогеров-тренеров

Фото: СК РФ

Александр Бастрыкин

Блогеры, которые проводят для пользователей Сети курсы личностного роста и другие просветительские проекты, должны официально подтверждать свою компетенцию, заявил в беседе с ТАСС глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. По его словам, в Госдуму уже внесен законопроект о лицензировании деятельности блогеров-коучей. Он считает, что подобные проекты должны находиться под контролем государства.

В Госдуму внесен законопроект, предполагающий предоставление организатором участнику подобной просветительской деятельности своей программы и полной информации о ней, а также уведомление федеральных органов исполнительной власти о начале такой деятельности. Возможно, наряду с этим было бы правильным установить и определенные требования к компетенции людей, которые осуществляют такую деятельность, — сказал Бастрыкин.

Он отметил, что блогеры, которые предоставляют пользователям услуги, должны иметь подтвержденную квалификацию, как врачи или спортивные тренеры. Глава СК подчеркнул, что одна лишь демонстрация роскошной жизни не является качественным подтверждением способностей коуча.

Ранее первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова направила предложение премьер-министру России Михаилу Мишустину о регулировании деятельности блогеров-тренеров, продающих свои курсы в Сети. По ее мнению, они должны получать лицензии на деятельность. Депутат подчеркнула, что идея появилась после череды громких уголовных дел о неуплате налогов.