Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против актера Смольянинова

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Артур Смольянинов

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении актера Артура Смольянинова, сообщает пресс-служба ведомства в Telegram. Ранее артист сделал ряд резонансных высказываний. В частности, он заявил, что если бы он и принимал участие в военном конфликте России и Украины, то только на стороне Киева.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении актера Артура Смольянинова. В интервью одному из западных изданий Смольянинов сделал ряд заявлений, направленных против России, — говорится в публикации.

Ранее Смольянинов заявил в YouTube-интервью главреду издания «Новая газета. Европа» Кириллу Мартынову (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), что ему наплевать на Россию. Он признался, что его не волнует, в какой форме останется РФ, даже если будет одна область, а «все остальное превратится в радиоактивный пепел».

Уголовное дело против актера предложил возбудить депутат Госдумы Султан Хамзаев. По словам политика, после своих высказываний Смольянинов должен повторить судьбу журналиста Александра Невзорова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), против которого возбудили уголовное дело о дискредитации ВС РФ.