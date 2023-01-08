В Госдуме призвали возбудить уголовное дело против Смольянинова Депутат Госдумы Хамзаев призвал возбудить уголовное дело против актера Смольянинова

Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Артур Смольянинов

Против актера Артура Смольянинова следует возбудить уголовное дело за высказывания о России, выразил мнение в интервью РИА Новости депутат Госдумы Султан Хамзаев. Он пообещал обратиться в Следственный комитет с такой просьбой. По словам политика, после своих высказываний Смольянинов должен повторить судьбу журналиста Александра Невзорова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), против которого возбудили уголовное дело о дискредитации ВС РФ.

Считаю, что этот беглый артист должен повторить путь Невзорова с уголовным делом. У таких актеров должно быть незамедлительное аннулирование контрактов по всем государственным заказам — фильмам. Со своей стороны обращусь в Следственный комитет РФ с просьбой возбудить уголовное дело на этого предателя, — заявил Хамзаев.

Ранее Смольянинов заявил в YouTube-интервью главреду издания «Новая газета. Европа» Кириллу Мартынову (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), что если бы участвовал в военном конфликте, то только на стороне Украины. Он заявил, что его не волнует, в какой форме останется Россия, даже если будет одна область, а «все остальное превратится в радиоактивный пепел».

Депутат Госдумы Яна Лантратова отметила, что актер «потерял связь со страной». По ее словам, его высказывания могут подвигнуть законодателей на обсуждение возможного ответа на подобное поведение.