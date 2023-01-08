В Госдуме заявили, что актер Смольянинов потерял связь с Россией Депутат ГД Лантратова: актер Смольянинов потерял связь с Россией

Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Артур Смольянинов

Актер Артур Смольянинов, критикующий спецоперацию России, потерял связь со страной, заявила РИА Новости депутат Госдумы Яна Лантратова. Она подчеркнула, что слова артиста о готовности участвовать в боевых действиях на стороне Украины — повод для законодателей обсудить, как реагировать на такие заявления.

Человек потерял связь со своей страной, ему ближе позиция противников. Рада, что он уехал. Это очень хорошее решение. Не для него самого, а для нашей страны, — сказала депутат.

По ее словам, Смольянинов и ему подобные не видели настоящего горя жителей Донбасса, поскольку были заняты зарабатыванием денег на корпоративах.

О том, что он стал бы воевать на стороне Киева, Смольянинов заявил в одном из интервью. Он также добавил, что ему безразлична судьба России, даже если от нее останется лишь одна область, а «все остальное превратится в радиоактивный пепел».

Ранее депутат Госдумы Олег Морозов предложил лишать гражданства россиян, уехавших из страны и критикующих спецоперацию на Украине, хоть это и противоречит Конституции РФ. На это отреагировал сенатор Андрей Клишас, заявив, что политикам, призывающим не обращать внимания на Конституцию, следует покинуть конституционные органы власти страны.