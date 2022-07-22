Бастрыкин поручил возбудить дело на мундепа Пирогову за скандальный пост

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Хельга Пирогова

Глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против новосибирского муниципального депутата Хельги Пироговой. Процессом займется руководитель СК России по Новосибирской области Виталий Зарипов. Поводом для этого стал пост Пироговой в Twitter, в котором она рассказала о желании «надавать по щщам» погибшим на Украине российским военным. Позже мундеп удалила публикацию, однако на нее уже обратил внимание губернатор Новосибирской области Андрей Травников и вице-спикер областного заксобрания Андрей Панферов.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил и.о. руководителя следственного управления СК России по Новосибирской области Зарипову В. Б. по результатам проверки, организованной по факту высказываний депутата совета депутатов города Новосибирска Хельги Пироговой, незамедлительно возбудить уголовное дело, — сообщает пресс-служба СК в Telegram-канале.

Накануне в Новосибирске задержали депутата горсовета Пирогову на выходе из бара, где проходил благотворительный аукцион, сборы с которого должны были пойти на оплату штрафов за акции протеста, прошедших в январе. На депутата составили протокол по делу о дискредитации ВС РФ. Позже она покинула здание отдела.

Сама Пирогова заявила, что она готова к уголовному преследованию за пост о погибших военных. Мундеп отметила, что вопрос об эмиграции не является для нее актуальным.