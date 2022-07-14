Арендодатели смогут разорвать контракт с ушедшими иностранными компаниями Путин подписал закон, разрешающий арендодателям разрывать контракт с ушедшими иностранными компаниями

Фото: Shutterstock

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который разрешает арендодателю в одностороннем порядке расторгнуть договор с ушедшими с российского рынка иностранными компаниями без выплаты неустойки. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно закону арендодатель может не только расторгнуть договор, но и потребовать внесения ежемесячной платы за период, в котором арендатор приостановил или прекратил использование помещения.

Ранее Путин подписал закон, позволяющий торговым сетям приобретать или арендовать площади компаний, покинувших Россию. Согласно закону, хозяйствующий субъект должен завершить свою деятельность на территории РФ, а основания для признания юрлица подконтрольным иностранному государству должны были возникнуть в период до 15 июня.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев решил воспользоваться ситуацией с уходом из России ряда зарубежных компаний и поручил правительству создать благоприятные условия для их релокации в республику. По мнению главы Казахстана, в результате этого у страны появятся хорошие возможности, чтобы нарастить производство товаров средних и верхних пределов.