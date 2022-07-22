«А вывозить-то нечего»: в ГД оценили зерновую сделку с Украиной Депутат Госдумы Ананских: зерна на Украине оказалось в разы меньше, чем было заявлено

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Объемы зерна, которые Киев заявлял на вывоз изначально, на деле оказались в разы меньше, заявил в беседе с NEWS.ru первый заместитель председателя комитета по энергетике Госдумы РФ Игорь Ананских. Так он прокомментировал подписанное в Турции соглашение о вывозе культур и удобрений с Украины по Черному морю. Он подчеркнул, что ООН и Анкара подтвердили безопасность коридора, несмотря на непрекращающиеся обвинения Киева о якобы чинимых Россией препятствиях.

Арбитрами по данной сделке выступают ООН и Турция, которые, в свою очередь, уже подтверждают, что никаких препятствий для вывоза Россия не чинит. Тем более, как выяснилось, объемы зерна, заявленные Киевом, на деле оказались в разы меньше. Впрочем, неудивительно, — сказал Ананских.

Он добавил, что украинское руководство постоянно спекулировало на теме преград со стороны России по вывозу зерна, а теперь оно лишено этого «политического козыря».

22 июля генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш объявил о подписании с Россией соглашения о вывозе зерна с Украины по Черному морю, пишет РИА Новости. Так называемая продуктовая сделка предполагает, что зерновые культуры, продовольствие и удобрения будут вывозиться через три порта, в том числе через Одессу. Кроме того, создается новый четырехсторонний Совместный координационный центр в Стамбуле для мониторинга реализации соглашения.