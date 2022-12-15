19-летние россияне смогут получать помощь фонда «Круг добра» Путин поручил увеличить с 18 до 19 лет возраст пациентов для помощи фонда «Круг добра»

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Предельный возраст россиян, кому оказывается помощь в рамках благотворительного фонда «Круг добра», будет увеличен с 18 до 19 лет, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Также расширен список заболеваний, которые лечатся за счет фонда.

В ближайшее время будет увеличен возраст, до которого можно получать помощь фонда. С утра сегодня это с коллегами обсуждали, с 18 до 19 лет. Прошу это исполнить, чтобы в течение года после совершеннолетия аккуратно, без ущерба для пациента перевести финансирование дальнейшей терапии за счет средств, предусмотренных для взрослых, — сказал Путин.

Также он предложил расширить мандат фонда и включить в него дополнительные заболевания, которые будут финансироваться за счет «Круга добра».

24 ноября Госдума в ходе пленарного заседания приняла в третьем чтении закон, который поможет обеспечить лекарствами детей и взрослых, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями. Закон вступит в силу с 1 января 2023 года.

Несовершеннолетних с тяжелыми хроническими заболеваниями будут обеспечивать необходимыми лекарствами за счет государственного фонда «Круг добра». При этом взрослые, страдающие редкими заболеваниями, будут получать лекарства за счет госбюджета. Речь идет о больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, а также злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей.