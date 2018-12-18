Российский «Аллигатор» готовят к атаке на украинские средства ПВО

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Ка-52 «Аллигатор»

Российские разведывательно-ударные вертолёты Ка-52 «Аллигатор», базирующиеся в Крыму, в случае войны с Украиной направят на уничтожение её приграничных наземных объектов противовоздушной обороны (ПВО). К такому выводу пришёл военный аналитик с острова Мальта Бабак Тагвей после учений с участием российских вертолётов.

Экипажи Ка-52 с аэродрома в Джанкое несколько дней тренировались подавлять средства ПВО во время учений 39-го вертолётного полка армейской авиации в составе 27-й смешанной авиационной дивизии 4-го Командования ВВС и ПВО России. Эксперт опубликовал заметку в Twitter, которую проанализировало издание Defence Blog.

«3-я эскадрилья 39-го вертолётного полка армейской авиации практиковалась в подавлении средств ПВО, используя вертолёты Ка-52 из Джанкоя. Это означает, что в случае войны с Украиной данные 16 единиц Ка-52 могут быть использованы против объектов [украинских] наземных средств ПВО, расположенных вблизи линии фронта», — написал Тагвей.

#BREAKING: Today & yesterday, 3rd Squadron of #Russian Army Aviation's 39th Helicopter Regiment have practiced SEAD operation using Ka-52 helicopters from #Dzhankoy, #Crimea. It means, in case of war with #Ukraine, its 16 Ka-52s might be used to destroy SAM sites near frontline! pic.twitter.com/YwMH2eLvV6 — Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) 14 декабря 2018 г.

По мнению издания, вертолёты Ка-52 «Аллигатор» несут реальную угрозу южным регионам Украины. В случае предполагаемой войны в первую неделю конфликта до 30% их вылетов придётся на обнаружение и уничтожение радаров и ракетных систем противника. Без этой миссии Ка-52 самолёты окажутся практически беззащитными перед зенитными управляемыми ракетами класса «земля — воздух».

Ранее News.ru сообщал, что «Аллигаторы» получат улучшенную оптику. Разработчики повысят эффективность вертолётов Ка-52, сделав главный акцент на улучшении дальности обнаружения и распознавания целей.