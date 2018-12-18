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Российский «Аллигатор» готовят к атаке на украинские средства ПВО

Ка-52 «Аллигатор» MOD Russia/Twitter.com/Global Look Press

Ка-52 «Аллигатор»

в мире [ версия для печати ]

Российские разведывательно-ударные вертолёты Ка-52 «Аллигатор», базирующиеся в Крыму, в случае войны с Украиной направят на уничтожение её приграничных наземных объектов противовоздушной обороны (ПВО). К такому выводу пришёл военный аналитик с острова Мальта Бабак Тагвей после учений с участием российских вертолётов.

Экипажи Ка-52 с аэродрома в Джанкое несколько дней тренировались подавлять средства ПВО во время учений 39-го вертолётного полка армейской авиации в составе 27-й смешанной авиационной дивизии 4-го Командования ВВС и ПВО России. Эксперт опубликовал заметку в Twitter, которую проанализировало издание Defence Blog.

«3-я эскадрилья 39-го вертолётного полка армейской авиации практиковалась в подавлении средств ПВО, используя вертолёты Ка-52 из Джанкоя. Это означает, что в случае войны с Украиной данные 16 единиц Ка-52 могут быть использованы против объектов [украинских] наземных средств ПВО, расположенных вблизи линии фронта», — написал Тагвей.

По мнению издания, вертолёты  Ка-52 «Аллигатор» несут реальную угрозу южным регионам Украины. В случае предполагаемой войны в первую неделю конфликта до 30% их вылетов  придётся на обнаружение и уничтожение радаров и ракетных систем противника. Без этой миссии Ка-52 самолёты окажутся практически беззащитными перед зенитными управляемыми ракетами класса «земля — воздух».

Ранее News.ru сообщал, что «Аллигаторы» получат улучшенную оптику. Разработчики повысят эффективность вертолётов Ка-52, сделав главный акцент на улучшении дальности обнаружения и распознавания целей.


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