США запросили проведение заседания СБ ООН по Венесуэле

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Соединённые Штаты запросили проведение заседания Совета Безопасности ООН для обсуждения ситуации в Венесуэле. Об этом заявили в представительстве США при ООН.

«Соединённые Штаты официально запросили открытое заседание Совета Безопасности ООН в субботу в 9 часов утра для обсуждения продолжающегося кризиса в Венесуэле», — говорится в сообщении в Twitter.

The United States has officially requested an open meeting of the UN Security Council for Saturday at 9am to discuss the ongoing crisis in Venezuela. — US Mission to the UN (@USUN) 24 января 2019 г.

23 января спикер парламента и лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо принёс присягу на митинге в Каракасе. Помимо США, его полномочия признали Канада, Аргентина, Парагвай, Колумбия, Боливия, Гватемала, Бразилия, Чили, Перу, Эквадор, Коста-Рика, Франция. Соединённые Штаты намерены предоставить правительству Венесуэлы во главе с Гуайдо гуманитарную помощь на сумму более $20 млн.

Как писал News.ru, президент России Владимир Путин выразил поддержку законной власти Венесуэлы в условиях спровоцированного извне обострения внутриполитического кризиса. Российский лидер провёл телефонный разговор с избранным венесуэльским главой Николасом Мадуро.