https://static.news.ru/photo/4210b7c2-b781-11e9-9605-fa163e074e61_660.jpg Фото: U.S. Air Force photo by Tech. Sgt. Robert M. Trujillo

Американские археологи провели исследования самого загадочного скелета Новой Англии. Из-за необычной формы зубов, которые похожи на клыки, умершего считали вампиром.

Учёные выяснили, что останки после погребения перезахоронили, сложив все кости у грудной клетки. Подобный ритуал свидетельствовал о том, что при жизни умершего считали вампиром, пишет « Ридус ».

Скелет с длинными клыками обнаружили ещё в конце ХХ века, однако возможность изучить его появилась лишь сейчас.

Специалисты провели ДНК-анализ и проверили генеалогические базы данных. Таким образом удалось выяснить, что останки принадлежат Джону Барберу. Он был бедным фермером и умер в возрасте 55 лет от туберкулёза.

Недуг протекал очень болезненно и оставил сильные повреждения на рёбрах. У мужчины также была сломана ключица и коленный сустав, которые плохо заживали.

Археологи объясняют, что в конце XVIII века в Новой Англии разразилась сильная эпидемия туберкулёза. Заболевшие люди выглядели очень бледными, а в уголках рта у них часто появлялись пятна крови.

Из-за этого и появились суеверия. Так, если при жизни родственники и соседи подозревали человека в вампиризме, то после погребения его труп откапывали. После этого, чтобы вампир не воскрес, его бедренные кости располагали крест-накрест на груди.

В начале года, писал News.ru, житель сербского села, расположенного около города Кладово, подал заявление в полицию, требуя защитить его от регулярных визитов вампиров. По словам потерпевшего, монстры сбрасывают еду со стола, разговаривают с хозяином и ложатся спать к нему в кровать.