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Трамп объявил о победе над ИГИЛ в Сирии

Президент США Дональд Трамп Cheriss May/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп

в мире [ версия для печати ]

Американский лидер Дональд Трамп объявил о главном достижении своего президентского срока. По его словам, Соединённые Штаты победили террористическую организацию ИГИЛ (запрещена в РФ) в САР.

«Мы победили ИГ в Сирии — единственная причина находиться там во время президентства Трампа», — написал глава государства в своём микроблоге в Twitter.

Ранее председатель МИД РФ Сергей Лавров заявил, что американские власти хотят изменить действующий в Сирии политический режим с помощью боевиков ИГ (запрещена в РФ). Политик подчеркнул, что главная задача для Штатов — это не ликвидация терроризма, а смена режима лидера республики Башара Асада, писал News.ru. В свою очередь постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что борьба с терроризмом является лишь предлогом для нахождения коалиции во главе с США в республике.


#дональдтрамп #сирия #терроризм
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