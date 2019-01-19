Танцующий голубь восхитил пользователей интернета

Самый музыкальный голубь в мире обнаружен в Австралии. Он приплясывал под песню Blurred Lines в центре Мельбурна. Видео с необычным танцором появилось в интернете.
Хит, изначально записанный американским певцом Робином Тиком, исполнял уличный музыкант. Птица, судя по всему, прониклась ритмами и даже практически всегда попадала в такт.
This pigeon jamming along to blurred lines pic.twitter.com/hvV0xRDh0L— WoW (@VERYINTERESTlNG) 17 января 2019 г.
Вместе с тем скептически настроенные пользователи интернета предположили, что причиной «танца», скорее всего, была вибрация от колонок, которую чувствовал голубь. Именно поэтому он каждый раз подпрыгивал.
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