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Танцующий голубь восхитил пользователей интернета

Булкин Сергей/News.ru

в мире [ версия для печати ]

Самый музыкальный голубь в мире обнаружен в Австралии. Он приплясывал под песню Blurred Lines в центре Мельбурна. Видео с необычным танцором появилось в интернете.

Хит, изначально записанный американским певцом Робином Тиком, исполнял уличный музыкант. Птица, судя по всему, прониклась ритмами и даже практически всегда попадала в такт.

Вместе с тем скептически настроенные пользователи интернета предположили, что причиной «танца», скорее всего, была вибрация от колонок, которую чувствовал голубь. Именно поэтому он каждый раз подпрыгивал.

Ранее News.ru рассказывал о щенке породы евразиер по кличке Эндер. Он произвёл фурор в соцсетях, так как умеет танцевать, переминаясь с лапки на лапку. Свой талант малыш демонстрирует, когда просит у хозяина что-нибудь вкусненькое.


#танцы #австралия #птицы #Мельбурн #голуби
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