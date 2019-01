Танцующий голубь восхитил пользователей интернета

Самый музыкальный голубь в мире обнаружен в Австралии. Он приплясывал под песню Blurred Lines в центре Мельбурна. Видео с необычным танцором появилось в интернете.

Хит, изначально записанный американским певцом Робином Тиком, исполнял уличный музыкант. Птица, судя по всему, прониклась ритмами и даже практически всегда попадала в такт.

