Танцующий голубь восхитил пользователей интернета

https://news.ru/storage/news/b1634c29782b0e87558d7fed138d7e00/953f8504-d012-4a05-bb1a-608317685fc7_850.jpg Булкин Сергей/News.ru

Самый музыкальный голубь в мире обнаружен в Австралии. Он приплясывал под песню Blurred Lines в центре Мельбурна. Видео с необычным танцором появилось в интернете.

Хит, изначально записанный американским певцом Робином Тиком, исполнял уличный музыкант. Птица, судя по всему, прониклась ритмами и даже практически всегда попадала в такт.

This pigeon jamming along to blurred lines pic.twitter.com/hvV0xRDh0L — WoW (@VERYINTERESTlNG) 17 января 2019 г.

Вместе с тем скептически настроенные пользователи интернета предположили, что причиной «танца», скорее всего, была вибрация от колонок, которую чувствовал голубь. Именно поэтому он каждый раз подпрыгивал.

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