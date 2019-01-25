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Стоун отказался давать показания против Трампа

Douglas Christian/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Бывший советник предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Роджер Стоун отказался давать показания против главы государства.

«Ни при каких обстоятельствах, что бы там ни случилось, я не буду свидетельствовать против президента и не буду лгать, чтобы снизить давление на меня», — заявил Стоун.

Стоун также добавил, что не признаёт себя виновным, так как это «политически мотивированное расследование». Об этом сообщает CNN.

«Я не признаю себя виновным в этих преступлениях, я опровергну эти обвинения», — подчеркнул экс-советник.

Ранее Стоуна арестовали во Флориде в рамках так называемого российского расследования спецпрокурора Роберта Мюллера. Стоуну предъявлены обвинения по семи пунктам, в том числе в препятствовании официальной процедуре, даче ложных показаний, а также в оказании давления на свидетеля.

Как писал News.ru, бывшего советника президента США Дональда Трампа освободили из-под стражи. Роджер Стоун выплатил залог в размере $250 тыс. Решение принял федеральный суд в городе Форт-Лодердейл.


#дональдтрамп #сша #мюллер #расследование #РоджерСтоун
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