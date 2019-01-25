Стоун отказался давать показания против Трампа

https://news.ru/storage/news/0418d590e10c9da5146480037be476c6/a5fe2deb-be56-4f17-9cc4-8fbabb2b6554_850.jpg Douglas Christian/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший советник предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Роджер Стоун отказался давать показания против главы государства.

«Ни при каких обстоятельствах, что бы там ни случилось, я не буду свидетельствовать против президента и не буду лгать, чтобы снизить давление на меня», — заявил Стоун.

Стоун также добавил, что не признаёт себя виновным, так как это «политически мотивированное расследование». Об этом сообщает CNN.

«Я не признаю себя виновным в этих преступлениях, я опровергну эти обвинения», — подчеркнул экс-советник.

Ранее Стоуна арестовали во Флориде в рамках так называемого российского расследования спецпрокурора Роберта Мюллера. Стоуну предъявлены обвинения по семи пунктам, в том числе в препятствовании официальной процедуре, даче ложных показаний, а также в оказании давления на свидетеля.

Как писал News.ru, бывшего советника президента США Дональда Трампа освободили из-под стражи. Роджер Стоун выплатил залог в размере $250 тыс. Решение принял федеральный суд в городе Форт-Лодердейл.