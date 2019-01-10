США намерены наращивать давление на Венесуэлу

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Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Соединённые Штаты намерены усилить давление на власти Венесуэлы, поскольку не признают победу Николоса Мадуро на президентских выборах.

«США не будут признавать незаконную инаугурацию диктатуры Мадуро», — написал Болтон в Twitter.

Джон Болтон подчеркнул, что власти США продолжат наращивать давление на «коррумпированный режим» Мадуро, а также будут поддерживать демократическую Национальную ассамблею и призывать к демократии и свободе в Венесуэле.

The US will not recognize the Maduro dictatorship’s illegitimate inauguration. We will continue to increase pressure on the corrupt regime, support the democratic National Assembly, and call for democracy and freedom in Venezuela. — John Bolton (@AmbJohnBolton) 10 января 2019 г.

Новый президентский срок Мадуро начинается 10 января. Европейский союз уже отказался направить своих представителей на церемонию инаугурации переизбранного президента Венесуэлы.

Ранее News.ru писал, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает высказывание советника американского лидера по нацбезопасности Джона Болтона о необходимости обеспечения безопасности сил самообороны сирийских курдов неприемлемым.