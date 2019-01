США намерены наращивать давление на Венесуэлу

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Соединённые Штаты намерены усилить давление на власти Венесуэлы, поскольку не признают победу Николоса Мадуро на президентских выборах.

Джон Болтон подчеркнул, что власти США продолжат наращивать давление на «коррумпированный режим» Мадуро, а также будут поддерживать демократическую Национальную ассамблею и призывать к демократии и свободе в Венесуэле.

The US will not recognize the Maduro dictatorship’s illegitimate inauguration. We will continue to increase pressure on the corrupt regime, support the democratic National Assembly, and call for democracy and freedom in Venezuela.