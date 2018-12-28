Сотрудничество с МВФ увеличило внешний долг Украины

https://news.ru/storage/news/17b4c96f9f4aa85288ba4c35f98452a5/7662c61c-0dcc-4823-bd8c-e8b9c4e8c9bc_850.jpg Julieta Ferrario /ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Внешний долг Украины за время сотрудничества с Международным валютным фондом не сократился, а вырос на $13 миллиардов, заявил экономический эксперт Виктор Скаршевский.

По его словам, теперь простые украинцы должны отдавать кредит МВФ, а также проценты по нему.

«За всю историю сотрудничества с МВФ Украина лишь только процентов выплатила $3 миллиарда, сейчас ещё миллиард долларов набежал», —заявил Скаршевский в эфире украинского телеканала NewsOne.

МВФ оказывает Украине финансовую помощь с 2015 года в обмен на преобразования в стране. Так, ради получения очередного транша власти повысили цены на газ для населения. Кроме того, чтобы соответствовать требованиям программы, Верховная рада приняла госбюджет на 2019 год с дефицитом 2,3% ВВП, инфляцией на уровне 7,4% и ростом экономики в 3%.

Ранее News.ru писал о том, что Украина всё же получит долгожданную помощь от МВФ: совет директоров организации одобрил выделение Киеву кредита объёмом $3,9 млрд на 14 месяцев. Первый транш в размере $1,4 млрд должен быть переведён Украине до 25 декабря. Решения по срокам предоставления остальных траншей будут приняты в мае и ноябре 2019 года.