USD  68.8865 EUR  78.5237
GOLD1,277 $   Brent53.88 $ Bitcoin3,638.90 $
МОСКВА-9°C05:10
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Сотрудничество с МВФ увеличило внешний долг Украины

Julieta Ferrario /ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Внешний долг Украины за время сотрудничества с Международным валютным фондом не сократился, а вырос на $13 миллиардов, заявил экономический эксперт Виктор Скаршевский.

По его словам, теперь простые украинцы должны отдавать кредит МВФ, а также проценты по нему.

«За всю историю сотрудничества с МВФ Украина лишь только процентов выплатила $3 миллиарда, сейчас ещё миллиард долларов набежал», —заявил Скаршевский в эфире украинского телеканала NewsOne.

МВФ оказывает Украине финансовую помощь с 2015 года в обмен на преобразования в стране. Так, ради получения очередного транша власти повысили цены на газ для населения. Кроме того, чтобы соответствовать требованиям программы, Верховная рада приняла госбюджет на 2019 год с дефицитом 2,3% ВВП, инфляцией на уровне 7,4% и ростом экономики в 3%.

Ранее News.ru писал о том, что Украина всё же получит долгожданную помощь от МВФ: совет директоров организации одобрил выделение Киеву кредита объёмом $3,9 млрд на 14 месяцев. Первый транш в размере $1,4 млрд должен быть переведён Украине до 25 декабря. Решения по срокам предоставления остальных траншей будут приняты в мае и ноябре 2019 года.


#экономика #МВФ #украина #госдолг
самое читаемое
спорт
Кабаева дала совет Медведевой
шоу-бизнес
Башаров сломал нос очередной жене


читайте также
в мире 17:42, 28 августа 2018
Гройсман пообещал сократить Госдолг Украины за 10 лет
в мире 16:32, 22 августа 2018
В госдолге Украины обвинили Ющенко и Януковича
в мире 02:16, 21 августа 2018
Внешний долг Украины распределили на граждан
Лента новостей
в мире 05:06
Одна из создателей телескопа «Хаббл» умерла в США
экономика 04:49
Кофе на АЗС принёс «Роснефти» дополнительные миллиарды
происшествия 04:41
Непогода оставила без света жителей Камчатки и Сахалина
в мире 04:06
Украину и север Крыма разделила стена
экономика 03:53
Названо имя нового председателя совета директоров РУСАЛа
Другие новости
в мире 05:06
Одна из создателей телескопа «Хаббл» умерла в США
в мире 04:06
Украину и север Крыма разделила стена
в мире 02:27
Захват Киевом «серой зоны» в Донбассе оказался пиар-акцией
в мире 02:01
Семья осталась без квартиры из-за кредита на мобильный телефон
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top