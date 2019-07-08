США рассматривают Германию в качестве одного из важнейших игроков, кому можно было бы доверить северо-восток Сирии. Это следует из интервью специального представителя США по Сирии Джеймса Джеффри германскому изданию Welt am Sonntag. В разговоре с журналистами американский дипломат призвал власти ФРГ отправить наземные войска для того, чтобы сменить американцев. В экспертной среде не считают военнослужащих из Германии главной альтернативой американским советникам — их участие может рассматриваться лишь в рамках коалиции.

Джеффри, в частности, пояснил , что Вашингтон хотел бы «от Германии наземного контингента, чтобы частично заменить наших военнослужащих». По словам спецпредставителя, ФРГ играет активную роль посредника в политическом процессе и союзника в борьбе против террористической угрозы.

Но мы надеемся, что Германия будет делать больше, — подчеркнул Джеффри.

Впрочем, он оговорился: речь необязательно идёт о некой боевой миссии, которая связана с риском человеческих потерь.

ИГ («Исламское государство», запрещено в РФ. — News.ru) можно оттеснить за счёт сирийских местных сил, но необходимо определённое международное присутствие, чтобы обеспечить поддержку с воздуха, логистику, подготовку и оказывать техническую помощь, — сказал дипломатический представитель.

По его оценке, без усилий по стабилизации северо-восточных районов Арабской Республики есть шанс, что приверженцы халифата вернутся и попытаются отвоевать потерянные ранее территории.

Германские истребители-бомбардировщики Tornado до сих пор проводят разведку и ведут дозаправку в воздухе самолётов своих партнёров. Что касается немецких наземных групп, то в этом году мандат бундесвера на участие в антитеррористической коалиции истекает. Однако есть перспектива, что он будет продлён. Интенсивная дискуссия на тему пролонгации соответствующего мандата и увеличения германского военного участия возникла «на полях» Мюнхенской конференции по безопасности, которая прошла в феврале этого года. На мероприятии ушедший в отставку и.о. министра обороны США Патрик Шанахан объявил о планах Соединённых Штатов сформировать в регионе буферную зону. В администрации президента США заявляли, что важно «минимизировать риски» для войск западной коалиции и её союзников — «Демократических сил Сирии», многонационального альянса, костяк которого составляют курдские военизированные формирования. Вашингтон не раз запрашивал поддержки у ФРГ в этом вопросе. Соответствующие переговоры велись и с другими европейскими государствами.

US Pressures Germany to Send Ground Troops to Syria to 'Partially Replace' American Forces https://t.co/ErhXmVOetL pic.twitter.com/pCD5hgF3Jw — Fars News Agency (@EnglishFars) 7 июля 2019 г.

Не стоит забывать, что Германия в своё время высказывала готовность участвовать в возможной кампании по нанесению ударов по позициям сирийского правительства. Речь идёт о международном альянсе в составе США, Великобритании и Франции. Вопрос — по распоряжению германского министра обороны Урсулы фон дер Ляйен — изучался после появления признаков применения химического оружия в контролируемой сирийской оппозицией провинции Идлиб. Тогда «на столе» был вариант с использованием самолётов Tornado. Что касается специалистов бундесвера, то они расквартированы в соседнем с Сирией Ираке и в составе коалиционных сил занимаются главным образом обучением курдских бойцов пешмерга для борьбы с «Исламским государством» (запрещено в РФ). Конечно, на фоне американо-иранской напряжённости правительство ФРГ приняло решение приостановить инструктаж иракских бойцов — в целях безопасности, однако позже, после повторной оценки ситуации со стороны экспертов минобороны, решение было аннулировано. Что касается разведывательных полётов, то они осуществляются с территории соседней Иордании.

В экспертной среде вариант с заменой американских военных исключительно бойцами бундесвера всерьёз не рассматривают.

В Ирак были отправлены 160 военнослужащих бундесвера, которые были призваны обучать иракские и курдские формирования, — обратил внимание News.ru руководитель Центра исламских исследований Института инновационного развития, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Кирилл Семёнов. — Я думаю, тут (в заявлении Джеффри. — News.ru) речь шла не о том, что бундесвер может заменить американцев, а о том, что он может быть одним из участников коалиции, которая могла бы позволить США сократить своё присутствие в Сирии.

В эту коалицию, как считает аналитик, могут входить как другие страны Североатлантического альянса, так и государства Персидского залива. Однако, как отмечает Семёнов, пока никто, кроме Франции и Великобритании, не выражал твёрдого намерения разделить ответственность за северо-восток Сирии.