Джеффри, в частности, пояснил , что Вашингтон хотел бы «от Германии наземного контингента, чтобы частично заменить наших военнослужащих». По словам спецпредставителя, ФРГ играет активную роль посредника в политическом процессе и союзника в борьбе против террористической угрозы.

Впрочем, он оговорился: речь необязательно идёт о некой боевой миссии, которая связана с риском человеческих потерь.

По его оценке, без усилий по стабилизации северо-восточных районов Арабской Республики есть шанс, что приверженцы халифата вернутся и попытаются отвоевать потерянные ранее территории.

Германские истребители-бомбардировщики Tornado до сих пор проводят разведку и ведут дозаправку в воздухе самолётов своих партнёров. Что касается немецких наземных групп, то в этом году мандат бундесвера на участие в антитеррористической коалиции истекает. Однако есть перспектива, что он будет продлён. Интенсивная дискуссия на тему пролонгации соответствующего мандата и увеличения германского военного участия возникла «на полях» Мюнхенской конференции по безопасности, которая прошла в феврале этого года. На мероприятии ушедший в отставку и.о. министра обороны США Патрик Шанахан объявил о планах Соединённых Штатов сформировать в регионе буферную зону. В администрации президента США заявляли, что важно «минимизировать риски» для войск западной коалиции и её союзников — «Демократических сил Сирии», многонационального альянса, костяк которого составляют курдские военизированные формирования. Вашингтон не раз запрашивал поддержки у ФРГ в этом вопросе. Соответствующие переговоры велись и с другими европейскими государствами.