Саудовская Аравия намерена вернуть назад всех иммигрантов, кто покинул королевство из-за несогласия с политической линией правящего дома. Сейчас руководство страны обдумывает меры по привлечению диссидентов домой. Исследования, проведённые специально для высших эшелонов саудовской власти, говорят о необходимости смягчения позиции в отношении тех, кто бежал из страны. Эр-Рияд, похоже, созрел для таких перемен: его пугает растущая политическая сила оппозиционеров. Именно они во многом помогли организовать лоббистскую кампанию против правящего дома.

Официальные лица Саудовской Аравии в настоящее время активно пытаются убедить диссидентов вернуться с гарантиями безопасности, признали в разговоре с Financial Times источники, знакомые с этим вопросом.

Кто-то, кто близок к руководству страны, или какое-то другое третье лицо обычно связывался с вами и говорил: у меня есть личное сообщение от наследного принца, — рассказывает британской газете один из саудовских активистов, проживающий в ЕС. — При этом давалось обещание, что вернувшемуся не будет причинено никакого вреда и что ему не грозит тюремное заключение.

Высокую степень беспокойства по поводу судьбы политических беглецов подняло исследование, проведённое специально для саудовского правящего дома. В непубличном отчёте говорится, что к 2030 году число тех, кто бежит из Саудовской Аравии и просит политического убежища в других странах, достигнет 50 тыс. человек.

Внутреннее исследование содержит рекомендацию власти, чтобы та придерживалась более мягкого подхода в своём отношении к диссидентам и стимулировала их желание вернуться, а не давила на них. Трудно говорить о конкретных периодах и «волнах» саудовской иммиграции, однако убежище в западных столицах, таких как Лондон и Вашингтон, диссиденты начали искать ещё в 1990-х годах. Только некоторые из них вернулись после соглашений с саудовским правящим домом. В связи с тем, что после прихода к власти наследного принца Мухаммеда пространство для свободы выражения в королевстве уменьшилось, очень много активистов уезжали и в последние несколько лет. Данные агентства ООН по делам беженцев свидетельствуют о том, что по крайней мере 815 саудовцев обратились с просьбой о предоставлении убежища в 2017 году по сравнению с 195 заявками в 2012 году. Великобритания, Канада и Германия являются одними из главных направлений для лиц, которые пытаются покинуть саудовскую юрисдикцию.

Sadak SouiciLe Pictorium/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Часть иммигрантов — это студенты государственных программ за рубежом, которые решают не возвращаться. Другая — бывшие политики и те жёны, которые сбежали из-под опеки своих мужей. Несмотря на то что у такой «оппозиции» нет своей головной организации, её усилия тем не менее представляют большую проблему для саудовского руководства, которое пытается привлечь иностранные инвестиции для поддержки амбициозных реформ принца Мухаммеда.

Наибольшее беспокойство (саудовских властей. — News.ru) вызывает то, что группа этих людей за рубежом занимается лоббизмом в ООН, ЕС и американском Конгрессе, — заявил Financial Times активист из Саудовской Аравии.

По его словам, диссиденты сыграли основную роль в противодействии саудовской политике в то время, когда в Стамбуле прогремело убийство саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги. «Если бы они молчали, международное сообщество забыло бы и пошло дальше», — говорит собеседник британской газеты. Не случайно саудовский совет шуры в 2016 году предупредил, что выходцы из Саудовской Аравии могут стать «угрозой безопасности».