Резолюция о Глобальном договоре по миграции принята ГА ООН

Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию о Глобальном договоре по миграции. Против неё проголосовали только 5 государств, ещё 12 не стали участвовать в процессе.
За соглашение высказались представители 152 стран, сообщает РИА Новости.
Документ разрабатывали шесть месяцев, его составление обсуждали практически все страны — участницы организации. Итоговый вариант не является обязывающим с юридической точки зрения — он должен просто способствовать улучшению международного сотрудничества в сфере миграции.
Однако несколько стран вышли из документа. Так, отказался участвовать в пакте президент Бразилии. Представитель Венгрии заявил, что видит в договоре опасность, так как он не сбалансирован и занимает позицию мигрантов.
Как ранее сообщал News.ru, резолюцию также отказались подписывать Словакия, США, Чехия, Австрия и Болгария.