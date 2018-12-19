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Резолюция о Глобальном договоре по миграции принята ГА ООН

Jesus Merida/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию о Глобальном договоре по миграции. Против неё проголосовали только 5 государств, ещё 12 не стали участвовать в процессе.

За соглашение высказались представители 152 стран, сообщает РИА Новости.

Документ разрабатывали шесть месяцев, его составление обсуждали практически все страны — участницы организации. Итоговый вариант не является обязывающим с юридической точки зрения — он должен просто способствовать улучшению международного сотрудничества в сфере миграции.

Однако несколько стран вышли из документа. Так, отказался участвовать в пакте президент Бразилии. Представитель Венгрии заявил, что видит в договоре опасность, так как он не сбалансирован и занимает позицию мигрантов.

Как ранее сообщал News.ru, резолюцию также отказались подписывать СловакияСША, Чехия, Австрия и Болгария.


#оон #миграция
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