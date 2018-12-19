Резолюция о Глобальном договоре по миграции принята ГА ООН

https://news.ru/storage/news/c10a9be143af096e2ab72f8220078d1e/9a3e666b-1c4a-4fa4-a0dc-ca95ff1fe442_850.jpg Jesus Merida/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию о Глобальном договоре по миграции. Против неё проголосовали только 5 государств, ещё 12 не стали участвовать в процессе.

За соглашение высказались представители 152 стран, сообщает РИА Новости.

Документ разрабатывали шесть месяцев, его составление обсуждали практически все страны — участницы организации. Итоговый вариант не является обязывающим с юридической точки зрения — он должен просто способствовать улучшению международного сотрудничества в сфере миграции.

Однако несколько стран вышли из документа. Так, отказался участвовать в пакте президент Бразилии. Представитель Венгрии заявил, что видит в договоре опасность, так как он не сбалансирован и занимает позицию мигрантов.

Как ранее сообщал News.ru, резолюцию также отказались подписывать Словакия, США, Чехия, Австрия и Болгария.