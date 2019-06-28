Данные о жертвах инцидента разнятся. По сведениям телеканала, погибли пять человек, четверо из которых – гражданские. Агенство Xinhua сообщает о 34 убитых, а телеканал Al Jazeera – о 10.
Взрыв прогремел в полицейском округе №16, неподалёку от логистического центра Минобороны Афганистана. На место происшествия прибыли силы спецназа. Двое нападавших, укрывшись в строящемся здании напротив, вступили в перестрелку с силовиками.
Ранее News.ru писал о том, что в Кабуле был убит генсек Федерации бокса Афганистана Хамидулла Хамиди. Его расстреляли неизвестные боевики. Пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за это убийство.