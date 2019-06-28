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Несколько десятков человек получили ранения в результате взрыва в столице Афганистана. Об этом заявил официальный представитель минздрава страны Вахидулла Маяр.

По его словам, пострадавших не менее 68 человек, сообщается в Twitter телеканала TOLO News.

At least 68 people were wounded in #Kabul explosion based on initial reports, the Public Health Ministry's spokesman Wahidullah Mayar said. pic.twitter.com/dLq49Hps5K — TOLOnews (@TOLOnews) 1 июля 2019 г.

Данные о жертвах инцидента разнятся. По сведениям телеканала, погибли пять человек, четверо из которых – гражданские. Агенство Xinhua сообщает о 34 убитых, а телеканал Al Jazeera – о 10.

Взрыв прогремел в полицейском округе №16, неподалёку от логистического центра Минобороны Афганистана. На место происшествия прибыли силы спецназа. Двое нападавших, укрывшись в строящемся здании напротив, вступили в перестрелку с силовиками.

Ранее News.ru писал о том, что в Кабуле был убит генсек Федерации бокса Афганистана Хамидулла Хамиди. Его расстреляли неизвестные боевики. Пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за это убийство.