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Пробу Манту заменят современными тестами

Mikhail Pletsky/Russian Look/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Пробу Манту для диагностики туберкулёза у детей постепенно заменят новыми современными тестами в Казахстане. Туберкулиновая проба была изобретена давно и порой даёт ложноположительные результаты, поэтому нуждается в замене.

Проба основана на аллергическом компоненте, что и объясняет положительную диагностику у здоровых детей. Сейчас же в Казахстане вводится альтернатива туберкулиновой пробы — диаскинтест российского производства. Он исключает аллергические компоненты, пишет КазТАГ.

Также для диагностики туберкулёза будут использовать квантифероновый тест, он основан на иммунной реакции. Этот тест позволяет выявить болезнь на такой ранней стадии, когда она себя практически не проявляет, а также диагностировать нелёгочную форму туберкулёза у взрослых.

Пока сроки замены традиционной пробы Манту на современную диагностику неизвестны.

Ранее News.ru сообщал, что антибиотик против лёгочного заболевания разработали учёные из США и Индии. Лекарство быстро поражает бактерии Mycobacterium tuberculosi, являющиеся возбудителем болезни.


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