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Крым набирает всё большую популярность среди путешествующих россиян. На это обратила внимание польская журналистка Ивона Трусевич. По её словам, на востребованность отдыха в Крыму влияет бюджетность данного туристического направления.

Она отметила, что на крымское побережье приезжают в основном малообеспеченные семьи. Авиабилеты на полуостров стали более доступными, чем ранее. Цены на них опустились примерно в полтора раза. Это стало возможным благодаря заморозке цен на авиатопливо и государственным дотациям. Также подешевел отдых на самой территории региона, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что поток туристов в Крым за пять лет увеличился на 76%. Такие данные привёл глава комитета парламента полуострова по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.