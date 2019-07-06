https://static.news.ru/photo/4f87bd56-a025-11e9-b4b5-fa163e074e61_1024.jpg Геннадий Онищенко Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Депутат Госдумы и экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко попытался объяснить свои слова о том, что за эмбарго на грузинское вино, наложенное в 2006 году, ему стоит поставить памятник. Парламентарий заявил, что сотрудник грузинского телевидения провоцировал его.

Этот разговор был не о грузинском виноделии, а была попытка со стороны грузинского телевидения меня обвинить... Они явно меня вызывали на провокацию, — цитирует Онищенко РИА Новости .

Кроме этого, бывший главный санитарный врач заявил, что благодаря «шоковой терапии» в виде запрета качество вина в Грузии значительно выросло. Однако, несмотря на это, на алкогольную продукцию из закавказского государства в России всё равно надо наложить эмбарго, считает Онищенко.

Высказывая свою точку зрения уже не как санитарный врач, а как политик, я им сказал, что в данной ситуации, уже пользуясь политическим инструментом, я стою категорически на стороне того, что независимо от качества грузинского вина его надо запретить, поскольку это основная статья экономики Грузии, — добавил парламентарий.

Как писал News.ru, ранее Онищенко в интервью телеканалу «Рустави 2» заявил, что в Грузии ему должны поставить памятник за то, что он якобы спас виноделие в соседней стране.