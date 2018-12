Неизвестный устроил поножовщину в Лондоне

Три человека получили ножевые ранения на востоке британской столицы. Они госпитализированы.

Состояние пострадавших в настоящее время неизвестно. По предварительным данным, ранения не сильные, пишет The Guardian.

Нападавший задержан. Он также доставлен в больницу с травмой.

#TowerHamlets

BREAKING - TRIPLE STABBING:

Three people have been brutally stabbed at St Stephen’s Health Care Centre on St Stephen’s Road in #Bow, #E3.



Police including armed officers were called at 11.06am.



A man was detained nearby and taken to hospital.



Video: @OOlere pic.twitter.com/OF4pGCfqJy