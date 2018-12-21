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Британец выиграл 76,3 млн фунтов стерлингов

Эндрю Кларк с подругой PA Images\TASS

Эндрю Кларк с подругой

в мире [ версия для печати ]
Выигрыш не был востребован 1,5 месяца — билет забыли в машине

Житель Бостона по имени Эндрю Кларк понятия не имел о том, что он стал обладателем огромного джекпота. Он оставил в фургоне лотерейный билет и не проверял его шесть недель. Это мог бы быть самый крупный из всех невостребованных лотерейных выигрышей в Великобритании, пишет Mirror, но счастливчика в конце концов выявили.

Эндрю Кларк — строитель, ему 50 лет, и он относится к категории «самозанятых» (читай — не слишком богатых людей). Долгое время он покупал лотерейные билеты, которые всегда держал в своём фургоне. Информация о выигрыше всплыла неожиданно: племянница его подруги, Луиза, напомнила Эндрю, что хорошо бы проверить билеты, заправленные за козырёк его Peugeot Expert.

«Было около 8 часов вечера, и мы смотрели телик, когда Луиза снова напомнила мне о билетах, — рассказывает Эндрю. — Я наконец сдался, достал свёрток из фургона и начал проверять билеты, методично — от самого старого до самого свежего, причём начинал с Lotto, а потом уже перешёл к билетам EuroMillions». К своему изумлению он обнаружил полное совпадение цифр — пять чисел в розыгрыше EuroMillions (5, 15, 17, 37 и 44), а также «счастливые звёзды» (7 и 11). Выяснилось, что Кларк выиграл £76,3 млн (примерно 6,5 млрд рублей). Ошеломлённый, он позвонил своей подружке Трише Фэрхерст, работающей на пищеблоке в местной больнице, и сказал ей: «Начинай искать особняк».

Триша, в свою очередь, рассказала, что она вернулась с работы и рассчитывала провести спокойный, тихий вечерок, когда Эндрю позвонил и сообщил о выигрыше.

«Я не поверила ни единому слову, и даже когда моя племянница подошла к телефону, чтобы подтвердить, что это правда, я все ещё не могла поверить, — рассказывает приятельница новоиспечённого миллионера. — Когда он перезвонил и сказал про поиски особняка, я поняла, что это реальность. Пропал мой тихий вечер, я не сомкнула глаз».

Эндрю и Триша уже купили новый дом и две машины — Mercedes C63 AMG и Nissan Qashqai. Эндрю Кларк наградил себя досрочным выходом на пенсию. Часть миллионов они хотят потратить на помощь близким.

«Мы можем изменить жизнь наших близких: это может быть погашение ипотечных кредитов или финансовая поддержка в каких-то будущих начинаниях. Всё это произошло перед рождественскими праздниками и смахивает на волшебство», — сказал Кларк.

Если бы сумма, изменившая жизнь строителя и его семьи, не была востребована в течение шести месяцев, то она пошла бы на благотворительность. Теперь же Эндрю Кларк богаче, чем певец Гарри Стайлз (£50 млн) и звезда фильмов о Джеймсе Бонда Дэниел Крейг (£74 млн), и вплотную приблизился к Эду Ширану (Ed Sheeran, автор песен, £80 млн).

«Это Рождество будет тихим, но в следующем году мы хотели бы совсем другую историю. У нас с Тришей есть мечта — снять большой коттедж на Рождество-2020, чтобы вся семья могла собраться вместе и обменяться историями о том, как они потратили за год свою долю», — делится планами Эндрю.

Самым крупным победителем EuroMillions в Великобритании в 2018 году стал анонимный владелец билета, выигравший £121 млн.


#ВЕЛИКОБРИТАНИЯ #лотерея #выигрыш #миллионеры #джекпот
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