Британец выиграл 76,3 млн фунтов стерлингов

Житель Бостона по имени Эндрю Кларк понятия не имел о том, что он стал обладателем огромного джекпота. Он оставил в фургоне лотерейный билет и не проверял его шесть недель. Это мог бы быть самый крупный из всех невостребованных лотерейных выигрышей в Великобритании, пишет Mirror, но счастливчика в конце концов выявили.

Эндрю Кларк — строитель, ему 50 лет, и он относится к категории «самозанятых» (читай — не слишком богатых людей). Долгое время он покупал лотерейные билеты, которые всегда держал в своём фургоне. Информация о выигрыше всплыла неожиданно: племянница его подруги, Луиза, напомнила Эндрю, что хорошо бы проверить билеты, заправленные за козырёк его Peugeot Expert.

«Было около 8 часов вечера, и мы смотрели телик, когда Луиза снова напомнила мне о билетах, — рассказывает Эндрю. — Я наконец сдался, достал свёрток из фургона и начал проверять билеты, методично — от самого старого до самого свежего, причём начинал с Lotto, а потом уже перешёл к билетам EuroMillions». К своему изумлению он обнаружил полное совпадение цифр — пять чисел в розыгрыше EuroMillions (5, 15, 17, 37 и 44), а также «счастливые звёзды» (7 и 11). Выяснилось, что Кларк выиграл £76,3 млн (примерно 6,5 млрд рублей). Ошеломлённый, он позвонил своей подружке Трише Фэрхерст, работающей на пищеблоке в местной больнице, и сказал ей: «Начинай искать особняк».

Триша, в свою очередь, рассказала, что она вернулась с работы и рассчитывала провести спокойный, тихий вечерок, когда Эндрю позвонил и сообщил о выигрыше.

Andrew Clark from Boston has just hit the big time by winning the 76 million jackpot. He didn’t realise he’d won for a few months as he’d left the ticket in his car sun visor #lottery #EuroMillions pic.twitter.com/OofDnLVFNT