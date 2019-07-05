https://static.news.ru/photo/3d9a6ffe-9f2a-11e9-817e-fa163e074e61_1024.jpg Константин Косачев Фото: Сергей Булкин/News.ru

Вашингтон ещё может вернуться к исполнению Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). У США есть время до 2 августа, заявил российский сенатор Константин Косачев.

Это время может быть использовано только для того, чтобы модернизировать американскую позицию до противоположной — сохранить договор через проведение дополнительных экспертных консультаций с целью снятия взаимных претензий, — цитирует его РИА Новости .

Мнения о том, что ДРСМД может быть спасён, придерживается и генсек НАТО Йенс Столтенберг. Вместе с тем он заявил, что в случае прекращения действия договора альянс ответит согласованными «оборонительными мерами».

Косачев полагает, что таковые не потребуются до тех пор, пока США не начнут развёртывание новых систем РСМД, которые подпадают под пока ещё действующий договор.

Ранее News.ru писал, что Россия приостановила действие ДРСМД в ответ на решение американской стороны. Президент Владимир Путин подписал соответствующий указ 3 июля.